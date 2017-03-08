川普修改旅禁 恐無助降低美旅遊業損失
聯合國世界觀光組織（UNWTO）表示，美國總統川普（Donald Trump）針對穆斯林國家公民旅行禁令的修改，無法降低其對旅遊業的衝擊。
世界最大旅遊貿易展ITB柏林旅展明天即將開始，UNWTO秘書長黎費（Taleb Rifai）今天告訴路透社：「人們不會去那些會令他們感到不被歡迎的地方。」
川普最初頒布的爭議性旅行禁令遭法院封鎖，6日再簽署修訂版行政命令，禁止6個穆斯林國家公民至美國旅行，將伊拉克自禁令國家名單中剔除。
黎費說：「這與哪些國家包含在內的細節無關，而是在於態度。」
黎費上週告訴路透社，川普頒布初版禁令後，美國在1個月內損失1億8500萬美元，若繼續施行類似政策，每月將再損失數千萬美元。
由於這項旅行禁令造成的不確定性，市場研究機構歐睿國際（Euromonitor）已將2020年前訪美旅客人次預測，從8520萬人減至8420萬人。（譯者：中央社廖禹揚）1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。