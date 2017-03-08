川普修改旅禁 恐無助降低美旅遊業損失

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聯合國世界觀光組織（UNWTO）表示，美國總統川普（Donald Trump）針對穆斯林國家公民旅行禁令的修改，無法降低其對旅遊業的衝擊。

世界最大旅遊貿易展ITB柏林旅展明天即將開始，UNWTO秘書長黎費（Taleb Rifai）今天告訴路透社：「人們不會去那些會令他們感到不被歡迎的地方。」

川普最初頒布的爭議性旅行禁令遭法院封鎖，6日再簽署修訂版行政命令，禁止6個穆斯林國家公民至美國旅行，將伊拉克自禁令國家名單中剔除。

黎費說：「這與哪些國家包含在內的細節無關，而是在於態度。」

黎費上週告訴路透社，川普頒布初版禁令後，美國在1個月內損失1億8500萬美元，若繼續施行類似政策，每月將再損失數千萬美元。

由於這項旅行禁令造成的不確定性，市場研究機構歐睿國際（Euromonitor）已將2020年前訪美旅客人次預測，從8520萬人減至8420萬人。（譯者：中央社廖禹揚）1060308

(中央社)