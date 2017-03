小豬求婚了！？周揚青捧花「難忘夜晚」

周揚青昨po出曬花照片。(圖/取自周揚青IG)

羅志祥(小豬)自從公開和周揚青的戀情後,兩人越愛越高調,被看好有機會步入禮堂!而就在8日周揚青在網上更新照片,曬出一張捧著花的美照,更說「一個難忘的夜晚」,讓不少粉絲都好奇「莫非小豬求婚了?」

周揚青曬出的美照中,她幸福碰著玫瑰鮮花束入鏡,更用英文寫下「Idk how to word it,but it was an unforgettable night to me」(不知道怎麼形容,但對我而言是很難忘的夜晚),這段話就連小豬都悄悄按讚。粉絲則好奇莫非是小豬付諸行動求婚了?但也有鐵粉祝福兩人「8號快樂」,也不排除是兩人交往的紀念日。

(中時電子報)