小豬求婚了！？周揚青捧花「難忘夜晚」

周揚青昨po出曬花照片。（圖／取自周揚青IG）

羅志祥（小豬）自從公開和周揚青的戀情後，兩人越愛越高調，被看好有機會步入禮堂！而就在8日周揚青在網上更新照片，曬出一張捧著花的美照，更說「一個難忘的夜晚」，讓不少粉絲都好奇「莫非小豬求婚了？」

周揚青曬出的美照中，她幸福碰著玫瑰鮮花束入鏡，更用英文寫下「Idk how to word it，but it was an unforgettable night to me」（不知道怎麼形容，但對我而言是很難忘的夜晚），這段話就連小豬都悄悄按讚。粉絲則好奇莫非是小豬付諸行動求婚了？但也有鐵粉祝福兩人「8號快樂」，也不排除是兩人交往的紀念日。

(中時電子報)