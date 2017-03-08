SBL》德霖三對三4／15登場 台啤球星站台
邁入第13年的德霖三對三籃球賽，今年為了慶祝德霖升格科技大學，再次邀請包含蔣淯安、呂奇旻、周伯勳、于煥亞等台啤球員到場站台，除了全程出席開幕典禮，也將在現場舉辦球星簽名會與表演活動，歡迎大家共襄盛舉。
今年德霖三對三共分高中男子組、國中男子組，參賽資格為就讀教育部認可之國內外公私立高(國)中、職學校具正式學籍學生，只是105學年度HBL前8強球隊球員不得報名。
想要報名德霖三對三的球員，可以上到德霖技術學院官方網站查詢相關訊息，或是打電話02-22733567轉605、606詢問王嘉鈴小姐，報名截止日期則在4月5日，想要感受三對三熱情與台啤球星風采的球迷別錯過了。
(中時電子報)
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