SBL》德霖三對三4／15登場 台啤球星站台

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德霖三對三籃球賽今年仍然請來台啤球星現場站台。(德霖提供)

邁入第13年的德霖三對三籃球賽，今年為了慶祝德霖升格科技大學，再次邀請包含蔣淯安、呂奇旻、周伯勳、于煥亞等台啤球員到場站台，除了全程出席開幕典禮，也將在現場舉辦球星簽名會與表演活動，歡迎大家共襄盛舉。

今年德霖三對三共分高中男子組、國中男子組，參賽資格為就讀教育部認可之國內外公私立高(國)中、職學校具正式學籍學生，只是105學年度HBL前8強球隊球員不得報名。

想要報名德霖三對三的球員，可以上到德霖技術學院官方網站查詢相關訊息，或是打電話02-22733567轉605、606詢問王嘉鈴小姐，報名截止日期則在4月5日，想要感受三對三熱情與台啤球星風采的球迷別錯過了。

(中時電子報)