馬英九華府演說 民進黨駐美代表處： 打臉台灣人民
針對前總統馬英九7日在華府布魯金斯研究所演講，民進黨駐美代表處發表聲明指出，馬英九演講中，不斷誤把「一中原則」和「一中政策」混為一談。
聲明中說，馬英九在演說中錯誤引用了當時美國總統當選人川普在提及「英川熱線」時，「抱怨美國為何要遵守一中原則」。川普並沒說「一中原則」，川普在接受福斯電視新聞專訪時說的是：「我完全了解『一中政策』，但我不知道我們在與中國達成包括貿易在內等協議前，為什麼要被『一中政策』束縛。」
馬也提到，歐巴馬前總統去年12月16日於白宮記者會回應川普相關說法時，馬又誤指歐巴馬提及「一中原則」。歐巴馬當時說的是：「一個中國的想法」對中國人有多重要，因此在台灣議題上我們必須戒慎以對。但歐巴馬從未使用「一中原則」一詞。
聲明中說，美國的「一中政策」對台灣的主權立場界定相當清楚：美國認知到，但不承認，中國對「台灣是中國的一部分」的立場。美國的「一中政策」主張，台灣的主權問題尚未有定論，端賴兩岸人民在和平與相互認可的情況下獲得解決。
關於「九二共識」，聲明中指出，馬英九忽略了一個重要的事實，即對中華人民共和國來說，「九二共識」的一中定義，等於中華人民共和國。中華人民共和國所闡述的「九二共識」並無「各表」。馬英九把「九二共識」解釋為橫越中國和台灣這個大橋所必須遵循的「交通規則」，在中國拒絕「各表」下，沒有任何意義，更是打臉台灣人民。
(中時)
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