李妍憬與運將互毆願和解 司機缺席

李妍憬涉毆運將案，北院上午開庭，她說和解司機賀業輝談和解。（王己由攝）

藝人李姸憬，去年10月30日凌晨，在北市東區參加萬聖節狂歡派對後，和女性友人劉謙柔帶著醉意搭小黃離開，因不滿運將賀業輝急煞又猛催油門，讓2人想嘔吐，與運將當街上演全武行，案經檢方起訴，台北地方法院今(8)日首度開庭，李姸憬泣訴「我有錯的地方就認錯」，這件事拖了很久，對她的生活造成很大影響，希望無條件和解，可是賀司機堅持要賠15萬，願意在法官安排下再談和解。

由於上午庭訊，毆打劉謙柔遭起訴的賀業輝並未到庭，法官命通譯電話連繫後，確認賀的地址並未變更，只是沒有收到傳票不知要開庭。法官確認李姸憬有意願再談和解，改期4月5日上午再開庭，傳訊李姸憬、賀業輝和告訴人劉謙柔3方到庭，安排調解人洽談和解問題。

北院上午開庭，李妍憬和劉謙柔，分以被告和告訴人身分出庭。李妍憬在法官訊問有無意願和解時，當庭落淚說，這件事發生迄今已拖了很久，對她的生活造成很大影響，期間她選擇住在上海，不對外表示意見，就是希望不要造成媒體資源的泿費。還說，全案已調解多次，對方就是要錢，原本要50萬，後來堅持15萬，她是希望無條件和解。

劉謙柔也說，她獲不起訴處分，身為告訴人並未要賀司機一分錢的賠償，可是賀在調解時，什麼都不聽，就是要錢，「堅持實拿15萬」，態度惡劣、傲謾。

(中時)