消失4年大變臉 資工彌這樣說
昔日台大五姬「資工彌」余函彌4年前因不習慣被關注，淡出螢光幕轉戰服飾業，近日再次出席聚會，五官大不同，讓在場的人都認不出她是「資工彌」。對於變臉疑雲，余函彌今(8日)也在臉書坦言在接到媒體詢問電話時，一度想假裝斷線。
30歲余函彌被壹週刊報導，指她本月出席某聚會，鼻子變尖額頭凸，嘴唇變豐厚，連臉型也不似昔日圓潤，徹底變成「網紅臉」，被質疑悄悄「進廠加工」。在接獲媒體致電詢問時，她更直言不想回答，因為都被寫得很不好。
直到今日新聞見光後，余函迷才透過臉書解釋，「Hi～好久不見。這是我個人的粉絲專頁，來跟大家分享怎麼變美。前幾天接到週刊電話ㄧ時之間好害怕，問什麼都不知道該怎麼答，本來想假裝斷線，想想好像很沒禮貌，所以跟記者說我不想回答。好懊惱，怎麼答怎麼錯。」澄清整形疑雲，還不忘順道宣傳自己的粉絲專業，不愧是有顏值也有腦袋的資工彌。
(中時電子報)
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