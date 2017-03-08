李元簇辭世 蘇嘉全：淡泊名利 令人敬佩

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前副總統李元簇今晨辭世，立法院長蘇嘉全表達誠摯的哀悼與敬意，他說，李元簇協助前總統李登輝推動憲政改革，奠定台灣民主化的基礎，卸任後淡泊名利，令人無限敬佩。

前副總統李元簇，卸任後隱居苗栗頭份，因罹患腎臟病須長期洗腎，今天凌晨4時15分在家中安詳辭世，享壽94歲。

蘇嘉全發布新聞稿表示，李元簇擁有深厚的法學素養，享譽杏壇、育學無數，更歷任政府法務要職。1990年經國民大會選舉為中華民國第8任副總統，協助李登輝推動憲政改革，奠定台灣民主化的基礎。李元簇一生精彩，見證大時代的變動，卸任後淡泊名利，令人無限敬佩，對他的辭世深表不捨與感念。1060308

(中央社)