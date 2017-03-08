瑞士登全球最佳國家 亞洲僅這國入前10

我要評比

「美國新聞與世界報導」（US News & World Report）今天公布「全球最佳國家」排名，瑞士擠下去年榜首德國榮登第1，而亞洲唯一躋身前10名的日本，則名列第5。

英國「每日郵報」報導，這是「美國新聞與世界報導」第2年進行「最佳國家」評選，網站根據國家的文化影響力、文化遺產、權力、生活品質與商業開放度來評分，並且依據各國總分排名。

加拿大不敵瑞士，排名維持第2，英國則緊接在後，位居第3，第4名由德國拿下，日本則從去年第7晉升至第5。

德國跌落去年冠軍寶座的原因相當廣泛，其中包括社會對移民湧入的擔憂漸增，以及去年接二連三發生死傷慘重的恐怖攻擊事件。

美國則從去年第4落居第7。

儘管報告視美國為全球最具影響力的國家，75%受訪者仍表示，川普當選美國總統後，他們已對白宮領袖失去尊重，如此情緒加上全球反川聲浪，為美國名次下降主因。

6至10名依序為：瑞典、美國、澳洲、法國與挪威。

與去年調查結果如出一轍，以前瞻性社會與環境政策著名的北歐仍名列前茅，丹麥與芬蘭加入瑞典與挪威行列，北歐除了冰島皆擠進前15名。

此外，除了日本，排名前20的亞洲國家還有新加坡與中國大陸，分別是第15與第20名。

這份報告參考了2萬1372名商業領袖、菁英人士與市民的看法，之後再替80個國家排名，並非所有國家都列入評選。最後3名則是塞爾維亞、伊朗與阿爾及利亞。（譯者：中央社周莉芳）1060308

(中央社)