竹山紫南宮助學數千人 林明溱致感謝狀
南投縣竹山鎮紫南宮為竹山鎮所有國中小學生，及全縣弱勢國中小學生繳代收代辦費，縣長林明溱今天致感謝狀給廟方。
竹山鎮紫南宮回饋地方、關心弱勢學生，民國104年度起支持竹山鎮內14所國中與國小學生，及縣內153所國中小弱勢學生，全額支付其書籍費、家長會費、團體保險費等代收代辦費，每年約有5000多名學生受惠，至今累計捐助新台幣2000多萬元。
南投縣長林明溱與教育處長李孟珍等人，上午到紫南宮頒發感謝狀，表彰紫南宮熱心公益，讓弱勢學生專心就學，免煩惱缺錢繳代收代辦費，由紫南宮管理委員會主任委員莊秋安代表管委會接受，眾人在廟前合影。
林明溱說，感謝紫南宮支持南投教育政策，尤其更回饋竹山鎮所有國中、國小，協助繳交學生的代收代辦費，廟方進一步擴大愛心，協助其他鄉鎮市弱勢學生，由於鹿谷鄉與竹山鎮相鄰，未來也希望擴大到鹿谷。
「縣長應該感謝土地公、土地婆」，莊秋安笑著說，感謝縣長林明溱支持紫南宮，他代表管委會向縣長致謝，但管委會只是代替土地公、土地婆執行；至於補助措施擴大到鹿谷鄉所有國中、國小，將先與管委會討論，若「遵照縣長指示」，可行機率很高。1060308
(中央社)
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