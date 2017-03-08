陸國企中交建 遭港廉署調查

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在港上市的中國大陸國營企業中國交通建設股份有限公司（中交建）近日遭香港廉政公署調查，事件涉及公司執行董事傅俊元。

中交建方面宣布，本月2日，廉政公署人員進入公司位於香港的辦事處執行搜查令。

據公告，廉署人員要求中交建出示關於包括執行董事傅俊元及2008年建議配售新股的若干文件，期間沒有拘捕或帶走任何人。

公告表示，這次調查與傅俊元有關。

對於這次調查，中交建董事會表示，不知悉任何其他根據現行法令須予披露但尚未刊發的股價敏感消息。

此外，董事會公布上述消息，是希望澄清有關搜查令的執行沒有影響及不預期會影響集團的正常業務和營運。

截至今早10時半左右，中交建在港的股價保持穩定，還微幅上漲。

中交建主要從事鐵路等基礎建設、設計、疏濬及裝備製造業務。1060308

(中央社)