中美南海衝突？王毅：盼增加合作信任

針對中美是否可能在南海爆發軍事衝突，中國大陸外交部長今天表示，希望增加海上合作和各方信任，中美只要轉變觀念，「浩瀚的海洋也完全可以成為兩國合作的廣闊天地」。

他說，2月底的「南海行為準則」（COC）聯合工作組磋商取得非常明顯的進展，已形成COC架構的首份草案。「如果還有人想興風作浪、再生事端，不僅不得人心，也必將遭到地區國家的共同抵制。」

中國大陸第12屆全國人民代表大會第5次會議上午舉行記者會，邀請王毅說明中國大陸外交政策和對外關係議題。他在回答港媒提問時，作上述表示。

王毅說，過去1年南海局勢「明顯降溫」，是中國大陸和東南亞國家協會（ASEAN）成員國共同努力的結果，「是地區之幸，也是世界之福」。

他表示，「南海各方行為宣言」（DOC）正得到全面有效落實，具體爭議重回由直接當事方透過對話協商解決的「正軌」。中國大陸也正與東協10國推進COC，有關各方對磋商進程感到非常滿意。

王毅說，「在這個時候，如果還有人想興風作浪、再生事端，不僅不得人心，也必將遭到地區國家的共同抵制。我們絕不會允許來之不易的穩定局面再次受到干擾和破壞。」

被問到是否擔心中美在南海爆發軍事衝突，王毅說，中國人的海洋觀推崇鄭和，看重海洋合作；而「有些人」信奉的是海軍戰略學說權威馬漢（Alfred Thayer Mahan），熱衷控制海權。

王毅表示，「在21世紀的今天，我們希望海上合作更多一些，各方的信任更增幾分。即使是中美之間，只要轉變觀念，浩瀚的海洋也完全可以成為兩國合作的廣闊天地。」1060308

(中央社)