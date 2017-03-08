藍委質疑洗腦僑商 僑委會：了解檢討

國民黨立法委員江啟臣今天質疑僑委會邀請僑商返台參與經濟交流，卻先進行「政治洗腦」。僑委會委員長吳新興今天表示，他不了解這個情況，會進行了解與檢討。

吳新興上午赴立法院外交及國防委員會報告業務概況，並備質詢。

江啟臣質詢時指出，僑委會舉辦的「海外專業青年研習營」，邀請海外商會與僑胞回台，參與經濟建設、與業界交流等課程，但有僑商跟他爆料，去年約8、9月參與的課程都在講不當黨產條例、國民黨政治謀殺與二二八事件等內容。

江啟程說，僑商抱怨，課程都在罵國民黨，一點都不專業。他質疑，現在海外僑商返台，「要先政治洗腦嗎？」僑委會若要邀請海外僑胞回台做經濟交流，就要把主軸放清楚，不應製造對立，而且這些跟他爆料的都是深綠的僑商，連深綠都看不下去。

吳新興回應，他不了解這個狀況，但若確有其事，的確不應該發生，他的看法跟江啟臣一致，回去會加以了解與檢討。

根據僑委會「2016北美地區海外專業青年研習營」實施計畫，活動宗旨是「增進學員對國內政、經、文化進一步瞭解」，遴薦對象為40歲以下、具有碩士以上學歷、從事社會科學領域的僑界青年。活動內容為說明目前台灣政經發展現況、參與國際組織情形，進行雙向溝通與座談等。1060308

(中央社)