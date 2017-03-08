韓美日視訊會議決定加強因應北韓射飛彈
南韓國防部今天透露，韓美日3國國防部門今天召開工作視訊會議，強烈譴責並決定合作加強因應北韓發射飛彈行為。
南韓聯合新聞通訊社引述國防部稱，3國在會議上就北韓6日試射彈道飛彈事宜及其因應方案交換意見，並強調北韓此次射彈明確違反聯合國安理會相關決議，北韓非法研製的彈道飛彈，對朝鮮半島及東北亞的和平與穩定構成嚴重威脅。
據報導，南韓國防部國防政策室室長柳濟昇、美國國防部主管東亞暨亞太安全事務的副助理部長海大衛（David F. Helvey）和日本防衛省防衛政策局長前田哲出席了今天的視訊會議。
報導說，北韓於6日清晨在西北部的平安北道東倉里一帶朝向朝鮮半島東部海域發射4枚疑似彈道飛彈，射程超過1000公里，其中3枚落入日本專屬經濟區。1060308
(中央社)
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