淡海輕軌行經城岸遺跡 環評補件再審

我要評比

環保署今天審查淡海輕軌環差案，決議開發單位應評估高架橋通過城岸遺跡的景觀衝擊及承諾施工前、施工及營運期間執行城岸遺跡震動監測作業等，再送環保署審查。

行政院環境保護署今天舉行「淡海輕軌運輸系統（原淡水捷運延伸線工程）環境影響說明書環境影響差異分析報告（機廠配置及範圍、B06站北移、B07站至B08站間線型調整）」專案小組初審會議。

預計2018年完工的淡海輕軌路線總長13.99公里，由於藍海線B07站至B08站間會行經市定歷史建築「清法戰爭滬尾古戰場城岸遺跡」，因此開發單位欲將路段北移6.8公尺再採高架路段，減輕對遺跡的影響。

開發單位指出，由於東段路廊受限於兩側住宅大樓密集興建，難以大幅變動，無法大幅度繞道完全避開遺跡，因此調整路線結構形式，由平面軌道改採高架形式，落墩位置避開城岸遺跡8至15公尺，並且在施工前設置監測儀器，輕軌營運期間定期巡檢、檢視城岸遺跡維護概況並拍照存證。

此外，為了減少徵收私有土地衝擊，開發單位表示，也將機廠面積從6公頃縮小為5公頃，且已和地主完成協議價構程序。

環評委員最後決議，開發單位應評估高架橋通過城岸遺跡的景觀衝擊及承諾施工前、施工及營運期間執行城岸遺跡震動監測作業，並敘明各滯洪池與集水區關係，檢討滯洪池設計出流量及後續排洪計畫，並保留清淤應變執行空間；說明機廠周邊設置隔離綠帶規畫及達成方式等補件再審。1060308

(中央社)