搜尋失蹤消防員 1救難隊員落水命危
花蓮、台北與台灣磐石救難隊組成聯合救難小組，深入花蓮南二子山搜救台北市消防局警消李盈勳，今天上午救難隊員孫宏新跌落溪水被沖走，警消救起人已無呼吸心跳。
搜索李盈勳已進入第5天，搜救工作未曾停歇，昨天甚至有陸軍特戰指揮部涼山特勤隊員13人支援入山搜救。由於連日來山區天候不佳，搜救工作備極艱辛，上午一名台灣磐石救難隊員孫宏新不慎掉落壽豐溪中，被大水沖走。
花蓮縣消防局出動10多輛車組及空勤救援，孫宏新被發現救起時已無生命跡象，由空勤總隊直升機吊掛後送醫急救。1060308
(中央社)
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