香港主權轉移20年 傳習近平7月訪港

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港媒報導，中國大陸國家主席習近平將於今年7月訪問香港，出席香港主權轉移20週年相關活動。

英文南華早報今天報導，習近平訪港期間，會為香港新任行政長官（特首）宣誓就任進行監誓，以及巡視中共解放軍駐港部隊。

香港主權轉移20年來，至今先後有3位特首，依次是董建華、曾蔭權和現任的梁振英。由於梁振英棄選連任，香港將於3月26日選出新任特首。

過去董建華宣誓就任時由大陸前國家主席江澤民監誓，其後的曾蔭權和梁振英由大陸前國家主席胡錦濤監誓。1060308

(中央社)