七年級女傑青 她用動態導引助火場逃生

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中華民國歷屆十大傑出女青年協會今天公布今年十大傑出女青年名單，七年級生林筱玫，設計動態導引系統，協助火場逃生，更創辦科技公司，獲選女傑青。

中華民國歷屆十大傑出女青年協會今天舉行「公布第24屆十大傑出女青年當選人名單」記者會， 這項定名為「金鳳獎」獎項，自民國55年創辦迄今，已有51年歷史，年齡限制20歲以上、40歲以下，每屆選出10位。

今年獲選的傑出女青，包括台北榮民總醫院護理師林瑞萍、農業委員會農業試驗所助理研究員林筑蘋、傳統藝術中心國光劇團演員凌嘉臨、振禾食品有限公司負責人李威辰。

以及憲兵202指揮部第332營第3連連長張書毓、台北地方法院檢察署檢察官鄧巧羚、高雄市政府消防局分隊長王妙如、瑞德感知科技股份有限公司創辦人林筱玫、國際棒壘球總會棒球裁判劉柏君、林口長庚醫院整形外科系副教授黃嫆茹。

原本就讀清大資工科系的林筱玫，專長是IC設計，後來就讀研究所時，參加美國微軟潛能創意盃，獲得世界冠軍，之後跨出學術領域，將研究和生活產業結合，並以動態導引系統專利來創立公司，不到30歲就創辦瑞德感知科技。

林筱玫表示，自己是台中人，每次想到衛爾康餐廳火災和阿拉夜店火災都讓人膽顫心驚，因此參加微軟競賽時，就鎖定火災主題，希望將物聯網技術結合火災逃生，讓火場達到零傷亡。

發生火災時，常因逃生不及或群聚效應造成傷亡，林筱玫說，她利用既有的偵溫、偵煙等感測器，結合火警受信總機，傳送火場動態，再由電腦判讀最佳逃生路徑，透過動態導引系統，將傳統靜態的避難指示燈，升級為可自動研判逃生方向的疏散燈，協助民眾最短時間內找到最適合的逃生口，避免人群過度集中同一出口。

林筱玫指出，以往火場調查常得花上好幾個月時間，而動態導引系統可蒐集火點位置和時間，提供後續火場調查參考，就像「火場黑盒子」，協助後續釐清起火原因和責任，並縮短調查時間。

她說，未來除了台灣外，也會到人口密集、高樓居多的日本、香港等地推廣，希望有助於預防火災傷亡。

主辦單位表示，透過選拔優秀女性青年，鼓勵發揮才能為社會服務，希望能培力婦女菁英，拔擢現代女性，為國舉才，而女性一直是社會及家庭安定力量，從當選人身上可證明，女性可身兼數職，扛起家庭重擔，在專業領域上，同樣可以有優異、卓越的表現和能力。1060308

(中央社)