金正男兒金韓松影片露面 稱父親被殺

金正男的兒子金韓松在影片中用英文自我介紹。(圖/YouTube截圖)

北韓領導人金正恩的哥哥日前在馬來西亞機場遇刺，引發社會一片譁然。而不少人都擔心金正男的家人們安危，但他們在事發後行蹤始終成謎。而今天在YouTube上一段流傳的影片中，終於見到了金正男的兒子金韓松，他在影片中稱拿出護照試圖證明正身，並稱自己的父親日前被殺。

金韓松秀出護照封面。(圖/YouTube截圖)

影片中，金韓松先是用英文自我介紹，他說：「嗨，我是來自北韓的金韓松，是金氏家族的一員」，並拿出護照試圖想要證明自己的身分，但是護照的名字及照片被後製給遮擋，之後他又說：「我的父親日前被殺了，我目前和我的媽媽、姊姊在一起，而我們非常感激.....」，話還沒出完又遭消音，嘴巴的部分也被遮擋，最後僅聽到他說：「我們希望一切可以盡快好轉」。

金韓松在YouTube的影片中露臉。(取自YouTube@Cheollima Civil Defense)

這段影片名為「KHS Video」，疑似是用金韓松的英文拼音簡稱命名，是由一個名為「Cheollima Civil Defense」的使用者所上傳，影片的說明中還附有一個網站連結，是一篇由該組織所發布的韓、英文聲明。

影片說明中有一篇韓、英文的聲明。(圖/截取自cheollimacivildefense.org/)

聲明中稱，金正男家屬上個月向該組織求救，希望可以幫助他們逃離並提供庇護，也因此在該組織及荷蘭、中國、美國和一個匿名的國家的協助之下，成功將金正男的3名家屬送到安全的地點。而這段影片及聲明是該組織對金正男家屬第一次也是最後一次的聲明，而他們也不會透露金正男家屬目前的具體位置。

而據《韓聯社》報導，經南韓相關情報人士的證實，這段影片中的男子是金韓松本人。

(中時電子報)