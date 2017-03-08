美國務院：盼與中國建立更有建設性關係

美國國務院7日表示，美國希望與中國建立「更有建設性的關係」，美中關係對美國至關重要。

據大陸新華社報導，當天，美國國務院舉行總統川普1月上任以來首次記者會；國務院發言人托納在記者會上說，美方希望與中國建立更有建設性的關係，在經濟領域、朝鮮半島核問題或其他多邊事務方面擴大與中國的合作。

托納再次重申，美國堅定奉行一個中國政策；他說，美國在堅持一個中國政策上的立場沒有改變，並表示川普總統上月在與中國國家主席習近平的通話中也強調美國政府堅持奉行一個中國政策。

(旺報)