前副總統李元簇過世 馬英九表哀悼

我要評比

1991年8月31，時任副總統李元簇(左)與夫人徐曼雲(右)搭機返抵國門。(圖/本報系資料)

前副總統李元簇在今天(8日)早晨過世，享壽93歲。對此，人在美國的前總統馬英九，透過辦公室表達哀悼之意，並指派前總統府副秘書長熊光華代為慰問家屬。

馬英九目前正在美國進行為期10天的訪問，他從2月28日出境，預計3月11日返抵國門，他將在回台後親往苗栗的李宅致哀。

(中時電子報)