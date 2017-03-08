中市原有住宅無障礙設施改善補助 10日起受理申請

我要評比

台中市政府都市發展局為提升無障礙居住品質，配合內政部「106年度原有住宅無障礙設施改善先期計畫」，以補助方式鼓勵原有住宅加速改善無障礙環境設施，希望達成兼具可及性、便利性及安全性的目標。補助受理申請將於10日起至6月30日止，歡迎符合資格者踴躍申請。

都發局長王俊傑說，本次補助對象為無障礙住宅設計基準及獎勵辦法施行前（101年11月30日）領有建築物使用證明文件，或實施建築管理前已建造完成的合法建築物；非單一所有權人並符合為集合住宅，或住商混合且供住宅使用比例達二分之一以上。

欲申請者請於6月30日前檢齊相關文件，向都發局住宅管理科(台中市西區民權路99號)提出申請；相關資訊可至都發局網站( http://www.ud.taichung.gov.tw/ct.asp?xItem=1798299&ctNode=11775&mp=127010 )查詢，或電洽04-22289111分機64601至64605。

(中時)