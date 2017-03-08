中市原有住宅無障礙設施改善補助 10日起受理申請
台中市政府都市發展局為提升無障礙居住品質，配合內政部「106年度原有住宅無障礙設施改善先期計畫」，以補助方式鼓勵原有住宅加速改善無障礙環境設施，希望達成兼具可及性、便利性及安全性的目標。補助受理申請將於10日起至6月30日止，歡迎符合資格者踴躍申請。
都發局長王俊傑說，本次補助對象為無障礙住宅設計基準及獎勵辦法施行前（101年11月30日）領有建築物使用證明文件，或實施建築管理前已建造完成的合法建築物；非單一所有權人並符合為集合住宅，或住商混合且供住宅使用比例達二分之一以上。
欲申請者請於6月30日前檢齊相關文件，向都發局住宅管理科(台中市西區民權路99號)提出申請；相關資訊可至都發局網站( http://www.ud.taichung.gov.tw/ct.asp?xItem=1798299&ctNode=11775&mp=127010 )查詢，或電洽04-22289111分機64601至64605。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。