金融三會辦不辦？李瑞倉：這次輪到對岸

我要評比

金融監督管理委員會主委李瑞倉強調，兩岸金融監理單位維持正常互動。至於金融三會是否續辦？李瑞倉說，這次的金融三會要由對岸來辦，主動權不是在我方。

李瑞倉今天列席立法院財政委員會議並備質詢，國民黨籍立委盧秀燕質詢時指出，過去多年兩岸金融三會（金銀會、金證會、金保會）保持往來，然而，去年已經不辦了，今年是否依然不準備舉行？且對於金融機構登陸，金管會持什麼態度？

李瑞倉回應，對於金融機構登陸，金管會當然贊成以及支持，且金管會與對岸金融監理單位維持正常互動。

李瑞倉進一步指出，「下一次的金融三會要由對岸來辦，主動權不是在我們」，至於，兩岸金融官方代表能否見到面，可能要看氣氛和條件。

他說，兩岸金融監理機關來往不限於兩岸金融三會的形式，可以會議等其他形式舉行。

李瑞倉會中透露，他接任金管會主委，以及對岸金融監理單位（銀監會、保監會、證監會）首長上任時，都有寫信給對岸。1060308

(中央社)