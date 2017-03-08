台南開槍砸店搶地盤 小隻德雲林落網
台南去年11月發生2家特種行業經紀公司疑因搶地盤，互相開槍砸店，其中一方胡姓男子等6人已被逮，另一方主嫌「小隻德」吳姓男子四處逃逸，今天在雲林國道西螺休息站落網。
台南2家特種行業經紀公司人員疑因搶地盤，在臉書社群上互嗆，去年11月8日凌晨更朝對方地盤開槍砸店。
其中一方胡姓男子等6人，2天後被台南市警局第六分局逮捕送辦，警方全力追緝另一方26歲的「小隻德」等人。
「小隻德」的共犯20歲方姓男子，當時逃往屏東砂石場避風頭，警方曾趕往圍捕，方男事先得到風聲，趕緊又逃回台南，但仍於去年11月23日被逮。
台南市警刑大掌握「小隻德」行蹤，今天凌晨3時許會同國道警察，在雲林西螺休息站盤查，當時「小隻德」正睡在汽車副駕駛座上，警方一時無法確認，敲窗詢問，「小隻德」眼見警方上門，急著想脫逃。
市刑大和國道警察將車團團圍住，強力壓制逮捕，再連夜把「小隻德」押回台南。
市刑大偵六隊初步調查，台南案發後近4個月，「小隻德」在中北部四處藏匿，這次從新竹開車前往台南，被監控許久的警方逮到機會，一舉成擒。1060308
(中央社)
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