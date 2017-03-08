醫院社區合推長照 老人共餐好處多
奇美醫學中心配合衛生福利部長照服務方案的推動，與台南市新市區公所合推區里共餐「福祿壽飯廳」，今天在5個據點同步供餐，希望協助社區中獨居或不良於行老人的送餐問題。
此項共餐制度是週一至週五每週5天，每人每餐新台幣40元，按月收款，憑月票卡用餐、每餐3至4菜、1湯為基本，不定期加菜。前一月公告當月菜單，由區公所補助低收及中低收餐食費用。
奇美醫學中心院長邱仲慶指出，奇美醫學中心中央廚房有完整的食材檢驗制度，並由營養師協助菜單營養審查，確保餐食均衡、合宜。奇美醫學中心醫療團隊還慎重規劃共餐方案推出前的體能評估、營養評估、口腔評估和心理評估，預計半年後再追蹤，以確認共餐對於長者整體健康的效益。
邱仲慶指出，「福祿壽飯廳」在新市區大洲、社內、新和、港墘、大營共5個里開辦，共有160名長者報名加入。每週5天由專車把午餐餐食送到共餐地點。
新市區長邱保華表示，社區共餐的優點，是鼓勵長者走出家門走入社區、增進人際互動及社交活動、提高運動活動量、吃到營養均衡的餐食、用餐前後也有奇美醫學中心醫療專業人員提供保健講座等多項好處，可增進長者身心靈健康、預防及改善慢性疾病或減緩失能。1060308
(中央社)
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