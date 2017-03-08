研究：70%婦女盼從事有酬工作 66%男性挺
根據今天公布的研究，全球有70%婦女比較希望從事有酬工作，有66%的男性支持她們，即便是在傳統上婦女較少投入職場的地區。
路透社報導，聯合國國際勞工組織（International Labour Organization）與美國民調公司蓋洛普（Gallup Inc）撰寫的報告說，近1/3的女性與男性比較希望婦女待在家中。
國際勞工組織表示，全球有近半數處於勞動年齡的婦女投入勞動市場，而男性的比例是3/4。
這樣的比例因地區差異而有所不同，南亞、北非與阿拉伯國家只有不到1/4女性投入職場。
這項研究是根據2016年對142個國家與地區的近14萬9000名成人的訪問結果，目的在了解影響婦女投入勞動的因素。
報告說：「有鑑於婦女在工作領域取得重大進展，女性投入職場的比例還有很大進步空間。」
報告說：「數10年來，女性擁有經濟能力帶給個人、家庭與整個社會的福利變得更加明確，但我們卻尚未達成性別平等。」
報告說，全球有70%的婦女與66%的男性比較希望女性從事有酬工作。
即便是在較少婦女投入職場的地區，北非仍有57%的男性且阿拉伯國家有52%的男性表示，他們比較希望女性從事有酬工作並兼顧家庭。
根據國際勞工組織數據，全球性別工資差異估計約達23%，表示女性賺取的酬勞平均是男性的77%。
研究發現，這樣的性別工資差異與國家經濟發展程度無關，無法透過教育、經驗、年齡或職涯休息解釋。
這項研究將工資差異歸咎於「普遍存在針對女性的歧視，無論是有意識或無意識的」。（譯者：中央社張曉雯）1060308
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。