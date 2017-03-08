研究：70%婦女盼從事有酬工作 66%男性挺

我要評比

根據今天公布的研究，全球有70%婦女比較希望從事有酬工作，有66%的男性支持她們，即便是在傳統上婦女較少投入職場的地區。

路透社報導，聯合國國際勞工組織（International Labour Organization）與美國民調公司蓋洛普（Gallup Inc）撰寫的報告說，近1/3的女性與男性比較希望婦女待在家中。

國際勞工組織表示，全球有近半數處於勞動年齡的婦女投入勞動市場，而男性的比例是3/4。

這樣的比例因地區差異而有所不同，南亞、北非與阿拉伯國家只有不到1/4女性投入職場。

這項研究是根據2016年對142個國家與地區的近14萬9000名成人的訪問結果，目的在了解影響婦女投入勞動的因素。

報告說：「有鑑於婦女在工作領域取得重大進展，女性投入職場的比例還有很大進步空間。」

報告說：「數10年來，女性擁有經濟能力帶給個人、家庭與整個社會的福利變得更加明確，但我們卻尚未達成性別平等。」

報告說，全球有70%的婦女與66%的男性比較希望女性從事有酬工作。

即便是在較少婦女投入職場的地區，北非仍有57%的男性且阿拉伯國家有52%的男性表示，他們比較希望女性從事有酬工作並兼顧家庭。

根據國際勞工組織數據，全球性別工資差異估計約達23%，表示女性賺取的酬勞平均是男性的77%。

研究發現，這樣的性別工資差異與國家經濟發展程度無關，無法透過教育、經驗、年齡或職涯休息解釋。

這項研究將工資差異歸咎於「普遍存在針對女性的歧視，無論是有意識或無意識的」。（譯者：中央社張曉雯）1060308

(中央社)