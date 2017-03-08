放生寵物違法 林岱樺與官員舌戰引熱議

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民進黨立委林岱樺主張如果民眾不養動物了，應可送到收容所，但林務局長林華慶認為棄養就是違法，對於棄養與放生說，林岱華舌戰林華慶，引發網路熱議。

林岱樺日前因主持動保法修法協商，對於棄養與放生說舌戰林華慶，會議錄影畫面在今天曝光，引發網路熱議。

林岱樺在會中詢問林華慶，有人就是沒辦法養動物了，要放生，應該能放到收容所。但林華慶認為，棄養動物就是違法，並主張如果不養，可以送回店裡面，不能棄養。雙方無交集，這也讓林岱樺數度對林華慶說，「局長，你現在就是跟我對槓膩啊」。

這段會議錄影畫面在今天曝光，立即在網路流傳，林岱樺的發言也成為網友模仿的金句。林岱樺今天中午12時40分親上火線說明。1060308

(中央社)