傳陳菊怒轟黨中央 民進黨否認相關報導
媒體報導「小英官邸午宴變調 陳菊怒轟黨中央」，民進黨發言人張志豪今說，餐會主要是黨主席蔡英文邀黨內幹部討論近期相關議題與2018年期程規劃佈局，報導所述內容不是事實。
媒體今天報導，2月27日總統蔡英文邀請各派系要角到官邸吃飯解決紛爭，事後傳出選舉對策委員會召集人陳明文請辭，被蔡總統慰留。只是，沒曝光的訊息卻更令人震驚，那就是一向對蔡總統相當呵護的南霸天高雄市長陳菊，當天當著蔡總統的面，對「黨中央」說了重話，使現場氣氛相當尷尬。
民進黨發言人張志豪今天指出，報導與事實不符，這場餐會主要是總統兼黨主席蔡英文邀集黨內幹部討論近期相關的公共政策議題以及2018年相關期程規劃與佈局，報導所述的內容都不是事實。
媒體詢問，「沒有吵架？沒有煙硝味？」張志豪強調「媒體報導都不是事實」。
媒體再追問，「聽說當下秘書長要起來解釋，被蔡總統制止了？」張志豪說，「最主要是蔡總統邀集黨內幹部討論近期相關的重大議題，所有的內容都不是報導寫的這樣」。
媒體詢問，新系與英系是否角力？張志豪說，當天的午宴與派系「沒有關係、完全沒有關係」。至於「當天，陳菊有提到農漁會選舉的事情嗎？」，他只再次重申「媒體所報導的任何內容，都不是事實」。1060308
(中央社)
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