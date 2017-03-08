李元簇逝 民進黨：感念他高尚人格

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前副總統李元簇辭世，民主進步黨發言人張志豪今天表示，黨秘書長洪耀福稍早代表黨主席蔡英文向家屬表達深切的哀悼與敬意；民進黨並說，感念李元簇高尚的人格。

前副總統李元簇，卸任後隱居苗栗頭份，因罹患腎臟病須長期洗腎，今天凌晨4時15分在家中安詳過世，享壽94歲。

民進黨說，李元簇一生為國家、為這塊土地奉獻心力，90年代擔任副總統期間，全力輔佐當時的李登輝前總統，貢獻卓著，其卸任後生活淡泊勤儉，真實高尚的人格令人敬佩，民進黨深為感念。1060308

(中央社)