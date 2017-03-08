李元簇辭世 吳敦義：非常了不起的人
前副總統李元簇今天辭世。前副總統吳敦義今天表示，李元簇是非常了不起的人，退休後堅持不對過去從政期間的事情發表言論，令人尊敬，也非常惋惜，「會不斷懷念他」。
前副總統連戰、蕭萬長、吳敦義、前總統府資政許水德、國民黨副主席郝龍斌等人上午皆出席中華民國婦聯會慶祝國際婦女節茶會。
對於李元簇辭世消息，連戰、蕭萬長面對媒體詢問並未發表言論。許水德表示，聽到這樣的消息很難過。
吳敦義表示，李元簇是非常了不起的一個人，大家印象深刻，李元簇無論當法務部長、總統府秘書長或擔任副總統，嚴守法律人對憲法體制的尊重。依照憲法，副總統沒有任何職權，李元簇在卸任後搬到苗栗去住，享有非常單純、悠遊的退休生活。
吳敦義說，李元簇退休後從來沒有對過去從政期間的事情發表言論，像李元簇這樣堅持的個性及其對法界的貢獻，非常令人尊敬，相當惋惜，「會不斷懷念他」。
郝龍斌說，李元簇對國家貢獻非常大，「我們表達由衷的哀悼」。1060308
(中央社)
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