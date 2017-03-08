逃亡滿120天 綽號「小隻德」吳承德國道休息站落網

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去年11月8日在台南市引發一夜3起槍擊案的主嫌吳承德，2月9日遭發布公共危險通緝，在逃亡4個月後，8日凌晨3時55 分在國道中山高南下西螺休息站遭台南市刑大偵6隊逮捕落網，這段期間他逃到北台灣暫避鋒頭，回台南探親一趟，立刻遭警方逮獲。

(中時)