另類為民服務！鶯歌二甲里長林水土提供千坪土地讓里民種菜

林水土里長將自家千坪農地免費提供里民種植蔬果，他強調「紅菜」含豐富鐵質具造血作用，女性多食用尤佳。（陳俊雄翻攝）

將自家千坪農地免費提供里民種植蔬果，每天更準時巡視菜園和里民話家常。（陳俊雄翻攝）

出身務農世家的鶯歌二甲里長林水土，有感於都市化後農田銳減、農業人口流失，大量農地荒廢，將自家祖產的千坪農地免費提供里民種植蔬果，採收後的新鮮蔬果則是贈送弱勢家庭或作為「老人共餐」食材，林水土說，現在年輕人都不再從事莊稼，他希望未來能夠繼續活化閒置里內農地，鼓勵年輕人返鄉謀生。

二甲里是鶯歌早期發展的區域，但隨著河運沒落、青年人口外移，閒置農地越來越多，林水土認為沒有再利用的土地也應做好排水、進水工程，即使種甘蔗或像豆子、玉米、蒜頭等雜糧都可以，就是不該任其荒廢，否則農地不僅會乾枯、雜草叢生、老鼠蟲害多，影響鄰田生態，復耕時還需要再次除草翻土整地，也是一種資源耗費。

由於家中三代都是務農，家族坐擁2甲農地，林水土與妻子除了共同種植500坪菜園、800坪綠竹筍，仍有1千多坪農地因無人耕種而雜生叢生，因此他花費10年時間讓休耕農地活化，現在農地不僅提供里民免費耕作，他更是每天準時去菜園和里民話家常，鼓勵里民投入農耕，感受耕作及收割的喜悅。

對於不諳農作的里民，林水土也經驗傳授他們栽種技巧，現在許多里民也成為種菜好手，而依季節栽植的菜頭、大頭菜、南瓜、地瓜、茄子、韭菜、花豆等蔬果，或是香料種子的栽培，也在一畦一畦的菜園裡茁壯成長。

蔡姓里民說，水土里長熱心教導種植與採收的知識，例如許多蔬果採收都要從清晨開始，因為露水未乾，才能讓蔬果保有新鮮，因此他每天清晨4、5點就跟著水土里長到菜園澆水、巡視菜園、抓菜蟲蝸牛，不僅養成早睡早起的規律習慣，更享受腳踏泥土、手把青菜的充實感。

林水土除了免費提供農地供里民耕種，也開放自家耕種的菜園供里民免費採收，里內家庭主婦不用去市場買菜就能吃到現採的高麗菜、空心菜、 絲瓜等季節性蔬果，不僅未灑農藥且口感鮮甜，廣獲好評。林水土也不忘照顧弱勢，每回採收後親自分送弱勢家庭，及作為老人共餐活動的蔬果，造福無數長者。

(中時)