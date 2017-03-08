彰化永靖考生過七星爐爐祈福
永靖鄉公所希望在地學子順利升學，今天上午在永靖街公廟永安宮為即將升學的學生舉辦別開生面的過七星火爐祈福活動，500多名學子及準備應考公職的民眾虔誠踩著七星步過火爐，除了祈求念書情緒穩定，也期待有好考運。
鄉長詹木根說，「永安宮」奉祀韓文公，因韓愈於潮州時致力教育興學，而世居於永靖者約有70%是潮州饒平客家後裔，客家人晴耕雨讀，故對永靖人而言，韓文公視同文昌帝君。
這次考生祈福活動，有永靖高工應屆學生逾504人參加，另外，也有6名欲報考公職、升等、證照等相關考試的一般考生在共襄盛舉。
祈福儀式由詹木根主持，現場除了有文昌護佑祈福儀式，並準備法師加持的文昌開運筆組及文昌燈分贈給考生。
重頭戲是儀式過後，所有考生走過由法師佈陣的「七星元辰光彩火」，祈求考運亨通。
(中時)
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