故宮常態設置國際交流推動辦公室
國立故宮博物院長林正儀今宣布啟動「新故宮計畫」，他表示「新故宮計畫」並非已停止「大故宮計畫」借屍還魂，而是上任9個多月來擘畫新階段的施政方針，分「國際組織化」、「在地公共化」雙主軸策略。
林正儀表示，故宮不應只著眼硬體建設，而要以公共化為核心，對外提升國際競爭力，對內爭取全民認同，促使故宮專業化，現代化博物館永續經營，此為「新故宮計畫」。
「國際組織化」方面，在尚未修法、還未能設立「國際交流處」，但故宮先設置國際交流推動辦公室，以結合部會資源擴大交流成效，積極建立國際博物館間的合作機制，洽談締結姐妹館、簽訂MOU，強化故宮國際競爭力、推銷台灣文化。他舉例，故宮已有80年沒到英國展出，英國文化協會訪故宮時敦促雙方能去展覽，西班牙駐台單位也希望故宮去展，礙於司法免扣押涉及在歐盟體制下，目前在設想其他方式展覽。
「在地公共化」軸線則訴求擴大社會參與，建立全民的、現代化的博物館，具體方法包含持續開放典藏資源，讓全民共有共享，進行組織改造，提供專業者參與政策制訂，也將引進外界資源，設置「研究暨出版推動小組」及「策展委員會」，推動跨界跨域及新美學研究，積極規劃新展覽、新詮釋方式。另也全面提升南北院軟硬體質能，提升參觀服務品質。
未來的故宮將是從展覽、研究、組織、合作交流等皆徹底改變的「新故宮」。
(中時)
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