中市種稻休耕轉作變更申報延長至3／15

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因應近期水情漸趨吃緊，行政院農委會農糧署針對第1期稻作缺水率偏高的灌溉區，包括桃園、石門、新竹、苗栗農田水利會全灌區，以及台中農田水利會大安溪下灌區水利會會員農地，延長變更轉作、休耕申報時間至3月15日，以2月10日前已申報第1期作種稻的農友為限。

農業局表示，為充分利用農地，農委會每年均推動「調整耕作制度活化農地計畫」，鼓勵農友轉作或辦理休耕。今年因水情吃緊，政府鼓勵稻農調整耕作模式，將第1期變更為休耕，第2期作再種植水稻或轉作其他作物，申報日期則延至3月15日止。

第1期作申請休耕者，除可請領原有的休耕給付每公頃4.5萬元外，另提供節水獎勵每公頃2.5萬元。休耕每年仍僅可辦理1次，第1期作欲申請變更為休耕者，資格限屬桃園、石門、新竹、苗栗農田水利會全灌區，及台中農田水利會大安溪下灌區水利會會員農地，並以2月10日前已申報第1期作種稻者為限。

農業局指出，申請休耕須符合「調整耕作制度活化農地計畫」辦理休耕資格，包括非屬公有地、已申報休耕面積未達3公頃、當期作未受相關懲處、105年第1期作或第2期作復耕有案。

農業局強調，目前農業用水仍維持供應，並未停灌，後續水情如仍吃緊，導致影響作物產量，農委會農糧署將與經濟部水利署另外研商其他補償機制。

(中時)