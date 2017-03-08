小英貓奴上身 大玩VR與虛擬想想阿才互動

北科大虛擬想想與阿才與民眾互動。（呂雪彗攝）

小英總統大玩VR，體驗與想想、阿才互動。（呂雪彗攝）

蔡英文總統今天出席衛福部主辦的國際婦女節慶祝活動致詞後，到六大主題展區參觀，走到台北科大點子工場時，對台北科大以VR虛擬實境模擬第一家庭竉物「想想」和「阿才」，小英總統忍不住也興緻大發，戴上HTV VR眼鏡，親自體驗和虛擬的總統寶貝貓互動，畫面那頭傳出「喵喵」的叫聲，小英總統笑不攏嘴直說「很像」。

點子工場人員表示，女性開發團隊透過模擬第一家庭居家情境，利用HTC VIVE手把化身為逗貓棒，利用3D技術模擬塑形出想想和阿才，民眾戴上VR眼鏡就可進入小英總統的家，映入眼簾的是簡約風灰色素面沙發，客廳成為VR主要場景，二隻第一竉物圍繞沙發。

小英總統停下腳步，利用測手把的逗貓棒進行與VR虛擬實境互的二隻寶貝貓擁抱互動，想想與阿才也不時發出「喵喵」的撒嬌聲，頗有療癒效果，小英總統「貓奴」形象再度展露無遺，直說「很像」，體驗女性在科技創新展現溫韾情感流動的一面。

小英也親自在科技、綠能、農業、手作、新媒體與旅行等各個不同展區駐足，聆聽來自女力創新經濟展區的創作理念及特色，她並為每位女性創作者、創辦人加油打氣。

(工商)