立委不滿高通反壟斷查逾2年 公平會：儘速處理

我要評比

公平會主委黃美瑛8日赴立法院備詢。（姚志平攝）

美國晶片商高通反壟斷調查，一拖2年多結果未出爐，立委今天表達強烈不滿，提案要求公平會一個月內就執法效率不足提出報告，公平會主委黃美瑛強調，會儘速處理此案。

高通因涉及對台韓手機廠「包裹搭售專利」模式，收取不當專利授權費，包括歐盟、韓國、台灣與中國都在進行調查，立委蘇震清金在立院一上台就批評，此案調查2年多，人家南韓、中國都已經開罰，為國庫增加幾百億收入，呼籲公平會不要把自己當成無牙老虎。

黃美瑛表示，這是一個跨國反托拉斯案例，涉及層面廣，且我們調查項目比韓國多。但立委陳明文仍要求年底前做出調查結果，黃強調會「儘速處理」。

最後經濟委員會決議，公平會對此不積極調查削台灣製造業競爭力，需於一個月內就執法能量及效率不足提出報告。

(中時)