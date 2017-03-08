卜睿哲： 馬英九演說最重要的兩個字是「互信」

華府智庫布魯金斯研究院東亞政策研究中心主任卜睿哲表示，前總統馬英九 7 日演說中，最重要的兩個字是「互信」。

卜睿哲認為，馬英九的演說以自己執政8 年經驗，提出了許多有建設性的觀點。但更重要的是，馬英九演說中提到兩岸互信。卜睿哲指出，這對兩岸雙邊都一樣重要。

中國大陸或許有理由不信任蔡英文；蔡英文和台灣人民也有好理由不信任中國大陸。卜睿哲說，兩岸關係應該是雙方相互信任的過程，分享信任應是兩岸的共同目標。

馬英九在布魯金斯研究中心的演說，吸引了大批人士，包括許多兩岸年輕人在內，全場座無虛席。

演說前，馬英九並與國務院亞太助卿羅素午餐，多年來，馬英九和羅素僅有間接接觸，這是兩人首次會晤。馬英九8日和9日並將與國會議員和華府友人晤面

(中時)