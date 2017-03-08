交部檢討違規記點制度 道安講習不再好混

交通部今年將檢討且擬定出更嚴格的記點制度與道安講習，現行超速、闖紅燈等違規，除罰鍰還會被記點，半年累積6點將被吊扣駕照1個月，1年內吊扣駕照2次則吊銷駕照，交通部官員指出，現行記點半年後就會歸零重算，未來除加重記點還要拉長期限，道安講習也不會再讓受懲者「這麼好混」。

交通部今年重要目標之一，就是重新檢討國內的交通違規記點設計及道路交通安全講習辦法。路政司表示，目前國內只有酒駕、闖平交道、肇事或記點吊照等，須上講習課程，未來擬將其他國人常見的重大及高風險違規納入。

交通部去年也曾討論，道安講習除了教室內的課程，還要體驗生命教育，如到監獄、創世基金會等機構，探訪受刑人或植物人，實際看見因酒駕等帶來的後果，讓道安講習不再是「教室裡待幾小時就能過關」這麼好混。

官員指出，違規記點制度將參照全球先進國家，研訂出更嚴格的標準，包括加重記點、延長記點歸零期限。

(中時)