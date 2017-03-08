烤牛肉太香 騎三輪車搬走4大箱牛肉

高雄新崛江商圈一處攤販3日向轄區新興警分局五福二所報案，指4大箱牛肉被人偷走，警方調閱監視器，發現是64歲吳姓街友撬開冰箱上的鎖頭行竊，再騎三輪車將牛肉搬走。

隔天承辦竊案的金姓巡佐上班途中，在新興高中旁發現吳男，將人繩之以法。吳男落網表示，因常聞到店家烤牛肉香味，後來才想說偷牛肉變賣，訊後依竊盜罪送辦。

(中時)