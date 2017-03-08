銓敘部年改方案 考委質疑引用極端數字

考試院今天審查年金改革法案，考試委員何寄澎說，銓敘部方案引用極端數字做為基準點，是否有斟酌空間？考試委員李選說，年改就像動手術，要做風險評估，否則出人命，不樂見。

考試院上午審查公務人員退休撫卹法草案，由考試院副院長李逸洋主持；為求周延，審查會特別邀請中華民國公務人員協會、中華民國公教軍警暨退休人員聯合總會、中華民國各級公教退休人員總會、公職退休人員聯誼暨關懷服務總會等4個團體列席，發表意見。

考試委員李選在全院審查會發言表示，近日接到許多陳情，有幾類人員在這次年金改革是在非常不利的狀態，以年資25年、民國84年以前退休採舊制者，這些人有1567人，年齡推估現為75歲上下。

李選表示，這些人所得狀況偏低，例如簡任月退從新台幣6.8萬降為4.6萬元，一次退休者從5.5萬元降到4萬元；委任月退從4.4萬元降到3.2萬元，一次退則從3.6萬元降為3.3萬元。

李選說，這些人已年邁，對國家發展有極大貢獻，健康狀況、因應能力已明顯不足，需要特別考量。

她認為，年金改革就像動手術，之前要進行健康、風險評估，否則後果難以預料，相關數據要做為手術參考，否則手術動了，發生人命或意外事件，不是大家所樂見。舊制與有幾類人是處在不利狀況，要特別考量，並做微調。

考試委員何寄澎則說，這次年金改革影響重大，希望銓敘部相關規劃要審慎，要有堅實、詳細的數據與資料、論述做為基礎，否則設計出來的制度，難免擔心會有後遺症。

何寄澎表示，這陣子，銓敘部強調是溫和漸進式的年金改革，但很明顯卻未被大多數人所接受，且很多人說這次年金改革會將國家往下帶，希望銓敘部在審查會時，要提出具體數據，讓大家安心，讓大家為台灣永續發展，盡棉薄之力。

何寄澎也說，銓敘部以35年年資作為所得替代率計算基準，之後逐年往下降，且新舊年資，以舊制年資14年做計算，採用的都是極端數字。

他表示，25年至30年年資者約占40%，滿35年年資約16%，以占不到1/4的比例當基準點設計退休所得替代率，會讓大部分公務人員退休所得替代率降低，是否還有斟酌空間？

考試院表示，退休公務人員的意見，會在接下來的全院審查會，就通盤性爭點，參酌各界意見，充分討論，並在審查完成後提報考試院會。1060308

(中央社)