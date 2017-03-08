歌手Min和G.Soul從戀人變朋友

南韓演藝圈知情人士表示，女團miss A成員Min日前和歌手G.Soul結束半年的戀情，重新回到好友關係。

南韓「亞洲經濟」今天指出，Min與G.Soul同屬JYP娛樂公司，原本就是好友，後來發展為戀人，於去年11月雙方承認戀情。

即將入伍服役的G.Soul於上月參加了首爾地方警察廳的義務特長兵的選拔考試，目前尚未接到合格通知，但他表示，無論是否合格，都將以現役身分入伍。1060308

(中央社)