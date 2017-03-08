跟著瘋媽祖！ 鴻海富連網「便當」遶境送便當
鴻海科技集團旗下的富連網代理的「BANDOTT(便當)」電視盒，今年元月十日正式推出，短短兩個月，訂單就已經突破近萬台，現還在陸續增加中，為讓更多消費者認識「BANDOTT(便當)」，富連網成立「便當列車小組」，將開著便當小胖卡全省走透透，讓民眾體驗「BANDOTT(便當)」帶來的新視覺享受，第一站，將從大甲鎮瀾宮媽祖遶境開始。
富連網指出，「便當」遶境活動將自3月12日清晨七點起跑，此次BoBiRun祈福路跑活動中，將由大甲鎮瀾宮董事長顏清標及富連網董事長鄭弘孟領軍，帶領「便當列車小組」為便當隨駕遶境祈福，除為便當列車掛平安符外，現場還會發放3000份便當米糕給參與路跑的民眾享用，同時，參加路跑的人還可參與「BANDOTT(便當)」電視盒抽獎活動，於路跑當天上午9：40抽出，再送三個月愛奇藝VIP內容。
另外，自3月24日深夜起，「便當列車小組」與便當小胖卡，將隨大甲媽祖遶境9天8夜，期間，富連網亦準備大甲鎮瀾宮媽祖平安符和便當米糕，每天限量發送給民眾，並於定點安排好康優惠給前來體驗的民眾。針對擔心遶境現場人潮眾多，無法親臨現場感受臨場感的便當會員也不用擔心，只要是會員，就可透過便當電視盒上『媽祖遶境直擊』輕鬆在家觀賞。
(工商)
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