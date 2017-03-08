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彰縣府推動離岸風電和上緯新能源和大葉大學簽署合作備忘錄

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彰縣府推動離岸風電和上緯新能源和大葉大學簽署合作備忘錄計畫投資2100億元
彰化縣長魏明谷和上緯董事長蔡朝陽和麥格理董事總經理約翰．傑克曼和歐嘉瑞簽下備忘錄，計畫投資彰化外海2100億元開發離岸風場。（吳敏菁攝）
彰縣府推動離岸風電和上緯新能源和大葉大學簽署合作備忘錄計畫投資2100億元
彰化縣長魏明谷和上緯董事長蔡朝陽和麥格理董事總經理約翰．傑克曼和歐嘉瑞簽下備忘錄，計畫投資彰化外海2100億元開發離岸風場。（吳敏菁攝）
彰縣府推動離岸風電和上緯新能源和大葉大學簽署合作備忘錄計畫投資2100億元
彰化縣長魏明谷和上緯董事長蔡朝陽和麥格理董事總經理約翰．傑克曼和歐嘉瑞簽下備忘錄，計畫投資彰化外海2100億元開發離岸風場。（吳敏菁攝）
彰縣府推動離岸風電和上緯新能源和大葉大學簽署合作備忘錄計畫投資2100億元
上緯董公司今天在縣府中庭簡報打造台灣離岸風力，縣府一級主管出席。（吳敏菁攝）

彰化縣政府積極推動離岸風力發電，總額已經破兆，今天再和全台第一座離岸風場開發商上緯新能源、麥格理海洋風展公司和大葉大學簽訂合作備忘錄，計畫投資2100億元，魏明谷表示，將號召全縣民都來當股東，籌組彰化電力公司，讓綠色產業鏈在彰化落腳生根。

上緯公司與經濟部簽約示範獎勵風場，去年已在苗栗外海完成2座單機4MW示範機組設置，成為全台首座離岸風場，未來更將與麥格理海洋發展有限公司合作，在彰化縣外海開發3座離岸風場，預計設置1.9GW以上離岸風機，並與大葉大學合作培育在地人才。

縣長魏明谷表示，縣府去年底分別與全球最大離岸風電開發商丹能公司簽訂總計3500億元投資備忘錄、與台電公司簽定3300議元合作意向書、與加拿大NPI公司及玉山能源公司簽訂1570億元合作備忘錄，今日再與上緯簽訂2100億元合作備忘錄，總投資金額達1兆470億元，縣府會和在地縣民、社區和漁會合作溝通，讓外商、本土商建置計畫，順利完成。

魏明谷強調，能源日益短缺是全球共同面臨問題，彰化縣要將海上的風、陸上的陽光，都變成電，創造縣民財富，將籌組彰化電力公司，讓縣民一起加入來當股東，帶動彰化綠能產業發展，打造台灣海峽為東方的沙烏地阿拉伯。

經濟部能源發展局主秘蘇金勝表示，打造非核家園，計畫2025年綠色能源將從4％

，提升到20％，國家重大的能源轉型，沒有彰化縣全力推動，沒有辦法達成成目標，感謝縣長魏明谷打先鋒，一起為國家打拚，彰化縣將是最風光大縣、綠能落實第1名。

大葉大學歐嘉瑞指出，開創再生能源才能為產業開創新契機，美國勞工部勞動統計最新調查預測，2014至2024年成長率第1名職業是「風力發電機維修人員」，高達108％，彰化縣離岸風力發展，不只提供再生能源，也將開創工作機會，大葉大學將和上緯新能源合作，共同為綠能人才培育與台灣再生能源發展盡一分心力。

今天縣長魏明谷和蔡朝陽和麥格理董事總經理約翰．傑克曼和歐嘉瑞簽下備忘錄，這次將開發彰化縣3個風場、架設300支離岸風機，總面積380平方公里，是彰化縣1/3強，總發電量預估1.9GW，提供240萬家庭一年用電量，將藉股權投資或聯貸方式籌組融資。

(中時)

關鍵字：離岸公司合作能源彰化縣
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