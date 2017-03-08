彰縣府推動離岸風電和上緯新能源和大葉大學簽署合作備忘錄

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彰化縣長魏明谷和上緯董事長蔡朝陽和麥格理董事總經理約翰．傑克曼和歐嘉瑞簽下備忘錄，計畫投資彰化外海2100億元開發離岸風場。（吳敏菁攝）

彰化縣長魏明谷和上緯董事長蔡朝陽和麥格理董事總經理約翰．傑克曼和歐嘉瑞簽下備忘錄，計畫投資彰化外海2100億元開發離岸風場。（吳敏菁攝）

彰化縣長魏明谷和上緯董事長蔡朝陽和麥格理董事總經理約翰．傑克曼和歐嘉瑞簽下備忘錄，計畫投資彰化外海2100億元開發離岸風場。（吳敏菁攝）

上緯董公司今天在縣府中庭簡報打造台灣離岸風力，縣府一級主管出席。（吳敏菁攝）

彰化縣政府積極推動離岸風力發電，總額已經破兆，今天再和全台第一座離岸風場開發商上緯新能源、麥格理海洋風展公司和大葉大學簽訂合作備忘錄，計畫投資2100億元，魏明谷表示，將號召全縣民都來當股東，籌組彰化電力公司，讓綠色產業鏈在彰化落腳生根。

上緯公司與經濟部簽約示範獎勵風場，去年已在苗栗外海完成2座單機4MW示範機組設置，成為全台首座離岸風場，未來更將與麥格理海洋發展有限公司合作，在彰化縣外海開發3座離岸風場，預計設置1.9GW以上離岸風機，並與大葉大學合作培育在地人才。

縣長魏明谷表示，縣府去年底分別與全球最大離岸風電開發商丹能公司簽訂總計3500億元投資備忘錄、與台電公司簽定3300議元合作意向書、與加拿大NPI公司及玉山能源公司簽訂1570億元合作備忘錄，今日再與上緯簽訂2100億元合作備忘錄，總投資金額達1兆470億元，縣府會和在地縣民、社區和漁會合作溝通，讓外商、本土商建置計畫，順利完成。

魏明谷強調，能源日益短缺是全球共同面臨問題，彰化縣要將海上的風、陸上的陽光，都變成電，創造縣民財富，將籌組彰化電力公司，讓縣民一起加入來當股東，帶動彰化綠能產業發展，打造台灣海峽為東方的沙烏地阿拉伯。

經濟部能源發展局主秘蘇金勝表示，打造非核家園，計畫2025年綠色能源將從4％

，提升到20％，國家重大的能源轉型，沒有彰化縣全力推動，沒有辦法達成成目標，感謝縣長魏明谷打先鋒，一起為國家打拚，彰化縣將是最風光大縣、綠能落實第1名。

大葉大學歐嘉瑞指出，開創再生能源才能為產業開創新契機，美國勞工部勞動統計最新調查預測，2014至2024年成長率第1名職業是「風力發電機維修人員」，高達108％，彰化縣離岸風力發展，不只提供再生能源，也將開創工作機會，大葉大學將和上緯新能源合作，共同為綠能人才培育與台灣再生能源發展盡一分心力。

今天縣長魏明谷和蔡朝陽和麥格理董事總經理約翰．傑克曼和歐嘉瑞簽下備忘錄，這次將開發彰化縣3個風場、架設300支離岸風機，總面積380平方公里，是彰化縣1/3強，總發電量預估1.9GW，提供240萬家庭一年用電量，將藉股權投資或聯貸方式籌組融資。

(中時)