試委：年金改革像動手術 不精確會鬧人命

考試院8日審查年金改革法案，因公務人員協會理事長李來希7日揚言包圍，警方嚴陣以待，不過，並未出現抗議人士。李來希（前）說，今天未動員，相信考委會挺起腰桿，不受外力干預。(中央社)

考試院今天第一次審查攸關年金改革的「公務人員退休撫卹法草案」，考試委員李選會中指出，年金改革就像手術，手術前一定要做健康檢查，否則後果難以預料，所提供的數據都要作為動手術的參考，「否則手術動了，發生了人命和意外事件，不是我們所樂見。」

此外，考試委員何寄澎在會中強調，35年年資的公務人員佔不到十分之一，若用此極端數字為所得替代率的基準點，退休後的所得替代率是非常低的。

今天年金審查會邀請昨天四個公務員相關團體在開會前表達訴求。全國公務人員協會理事長李來希會後表示，在會中，他們表達要求銓敘部必須提出精算報告的統計資料，政府「一再騙人」，到了試院審查會仍無統計資料、精算報告，並要求軍公教勞年金改革要同步實施，訂日出條款。李來希轉述，李逸洋幾乎沒有表示意見，也沒有任何承諾，只主持會議。李呼籲考試院身為獨立機關，應該挺胸、扛責，規劃可長可久制度。

今天會中，考試委員李選指出，有幾類公務員確實在不利的狀況，所以要針對這幾類的狀況加以考量，或作某些程度的微調，讓年金改革可以更為平穩及平順。

她說，從今天提供資料可以看到，從民國 84年退休的人，都採舊制及恩給制，工作滿25年，顯然在當時55專案之下，所有退休的公務員，都是配合國家政策，依照銓敘部提供資料，一共有1567名公務員，依當時退休年齡推估，現在大概是75歲上下，從這群人的所得來看，依照部提供的資料，所得幾乎都是偏低的，以簡任來看，選擇月退，會從6萬8千元降到4萬6千元，選一次退的，會從5.5萬降到4萬左右；若委任來看，月退是由4.4萬降到3.2萬，若一次退，則是3.6萬到3.3萬，而這族群現在年紀已經年邁，但這些人對於國家發展，都有極大貢獻，現在健康、經濟狀況及因應能力都明顯不足，因此需要特別考量。

何寄澎指出，改革是必要的，但這次改革影響非常重大，所以希望部裡面，但是因為這次要做的改革，新設計出來的制度，影響非常重大，所以他誠懇希望，銓敘部裡規劃出來的設計制度，要非常審慎。

他說，就像剛剛幾個委員，私下都會關切的問題，所提出來的都要非常堅實且詳細的數據、資料及論述，否則擔心，設計出來的制度，難免擔心會有一些非常大的後遺症，所以希望未來部能夠透過資料或說明，這並不是因為剛才團體代所表達，而是這陣子看來，今天的案子不是強調溫和漸進的改革，但是溫和漸進的說詞，似乎沒有被大多數的人接受，有人說這套制度會讓國家永續，但是很多人認為，這會讓國家往下掉。

何寄澎指出，不能以35年年資作為所得替代率當作基準點，逐年往下降，但不宜用機端數字，用35年來說，經過部提供一些資料來算，不滿25年到不滿30年佔70%，滿35年獲超過35年，比例大概只有12%，但一個站不到十分之一的人，來當作一個基準點，當然設計出來的東西，當然會讓大多數的公務員，退休的時候，所得替代率是非常低的，所以有很多委員都認為，這個數字要再精確。

他個人認為，既然這套制度是溫和漸進、是可以永續，他希望在未來審查會中，可以非常清楚表達，才能讓大家可以心安理得，每個人都是為了台灣永續再做綿薄之力。

(中時)