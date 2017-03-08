55歲庾澄慶再當爸 張嘉欣腹中娃性別曝光
55歲庾澄慶（哈林）去年7月娶41歲民視主播張嘉欣，去年底哈林認老婆懷孕3個月，讓他忍不住在過年主持的節目《紅白》自嘲是：「老來（得）子」。今(8日)媒體報導，張嘉欣腹中寶寶性別曝光，疑是個女娃，若消息屬實，兒子小哈利繼有了伊能靜再婚所生妹妹「小米粒」後，又將多個妹妹了！
據《鏡周刊》報導，張嘉欣身邊友人爆料她與哈林這胎將迎接的是女寶寶，讓已經有個兒子的哈林添女，集滿「好」字，而張嘉欣先前便與婆婆張正芬互動親密，懷孕後，更是讓張正芬疼愛有加，還親自下廚為媳婦與將出生的孫女進補，家中氣氛更加溫暖、熱絡。
求證哈林經紀人張嘉欣是否懷女？對方低調表示：「哈林沒告訴我，我不曉得。」未承認也未否認傳聞，而張嘉欣最近停工養胎，據悉疼妻的哈林只要沒工作就會回家陪老婆，當貼身男僕，全家人都相當期待新成員到來。
(中時電子報)
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