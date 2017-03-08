機車停在不該停的地方 通緝犯遭查獲毒品17小包

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41歲許姓男子6日傍晚5時許騎機車載女友到高雄左營火車站坐車，卻因機車違停在車站前，遭高巿警保大迅雷中隊分隊長林卓材等3人認為可疑。

許男進站送走女友後被盤查，警方發現他不僅是強盜、毒品通緝犯，隨身包包還有海洛因5小包、安非他命12小包，合計13.53公克。

許男被依毒品罪帶走時，不斷問警察為何會鎖定他，懷疑是不是被出賣，孰不知只是機車停在不該停的地方，而引起警方注意。

(中時)