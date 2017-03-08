被點名要改進 馮世寬：我是有改進空間

國防部長馮世寬今天表示，清泉崗基地發生毒品案，是該接受指責，但他做不到指責全部弟兄，「因為他們是我們的弟兄」。對於被點名有改進空間，馮世寬回應「我是有改進空間」。

國家中山科學研究院今天舉行中科院研發展示館開幕典禮，馮世寬會後受訪做上述表示。

清泉崗基地發現毒品案，國防部日前向立法院提出的報告中，提到教育部和法務部的毒品尿液篩檢確陽率都比國防部高，傳出馮世寬因此傳簡訊向行政院長林全、教育部長潘文忠和法務部長邱太三道歉。

馮世寬今天表示，在林全領導下，每個部會都是像兄弟姊妹般互相合作，他當了部長才知道，國防部和好多部會有聯繫，國防部在立法院專案報告，沒知會人家把資料公佈出去，使他們受到傷害，他站在閣員立場，既然是兄弟姊妹，沒什麼不能說的，因此向他們發簡訊對不起，而且用了他自己的名字。

馮世寬說，他也向林全報告，誤用資料無論如何請林全原諒，國防部絕對不是有心的，這是他個人風格，一向勇於任事，在內閣裡面這樣更團結，他覺得一個道歉給其他閣員讓他們安心，國防部永遠是他們夥伴之一。

對於立法院副院長蔡其昌今天早上接受廣播專訪點名馮世寬「可以改進」，馮世寬回應表示：「我是有改進空間」。

監察委員被提名人陳師孟昨天表示，清泉崗毒品案中，若國防部長盲目「相信部屬」，不但不是值得信賴尊敬的好長官，也是不敢面對事實的懦夫。

對此，馮世寬表示，他想陳師孟大概沒當過軍人，有句俗語「打火還要兄弟檔」，中共遼寧號航母在台灣這裡繞行，南海艦隊從台灣海峽通過，「靠的是什麼？靠的是國軍弟兄服從我們命令、聽從我的指揮，捍衛領空、捍衛海域，地面部隊堅守防禦。」

馮世寬說，清泉崗基地發生這事情，是該接受指責，但「我不能指責全部弟兄」，例如今早按照計畫有聯翔演習，海軍和空軍出動許多兵力聯合演練，「請問，你們要我一去基地講『你們這些混蛋為什麼有這些毒品？』我做不到，因為他們是我們的弟兄。」1060308

(中央社)