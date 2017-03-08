疑似金正男之子金韓松 網傳短片秀北韓護照

已遭暗殺的北韓領導人金正恩胞兄金正男，其子金韓松疑似在網路上拍攝短片，說自己父親遭到暗殺，現與母親與妹妹在一起；不過影片中該男子的護照內頁被馬賽克處理，尚無法確認其真實身份。

韓聯社8日報導，疑似金韓松的男子自拍影片上傳youtube，題為「KHS Video」。他在影片中說：「我叫金韓松，是朝鮮金氏家族的一員。我的父親不久前遭刺殺。現在與母親和妹妹一起生活。」雖然他在影片中公開了護照，但由於用黑色方塊遮住，無法確認護照上的名字。

大陸環球網稱，金正男兒子金韓松通過一個名叫「千里馬民防（Cheollima Civil Defense）」的組織，於金正男死後首次發表影片，影片中金韓松展示了自己的北韓護照，但內頁已被馬賽克處理。

(旺報)