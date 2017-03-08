立委林淑芬砲轟 教部拒勞部建教生勞檢

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台中永采烘培坊發生實習生勞動剝削事件，立院衛環委員會今天針對學生權益專案報告。有立委砲轟，勞動部、教育部均未落實勞檢，教育部更以「建教生不是勞工」為由回絕勞動部，抱怨限縮課程多元性，「毫無勞動意識！」

立委林淑芬砲轟，勞動部與教育部均未針對建教生與實習生，定期進行勞動條件檢查，教育部更未排除曾遭勞檢不合格的企業作為實習或建教機構，就連勞動部針對建教生實施專案檢查，也遭教育部拒絕指「建教生不是勞工」。

林淑芬指出，高雄師範大學曾針對建教生進行8000多份問卷調查，針對是否違反每天8小時、每周80小時等工時規定，共有562多人表示不符規定，並建議教育部到現場，教育部卻未後續評估，更僅開罰21件「放水」。

林淑芬重炮抨擊教育部「完全不把建教生權益當一回事」，她更指出，甚至去年勞動部要啟動建教生專案檢查，教育部竟回文表示「建教生不是勞工」，言下之意是「勞動部別管」，由教育部主責、迄今卻明顯未落實勞檢。

根據教育部書面報告，確實指出建教合作面臨問題中，「對於勞動條件查對造成大規模產業機構不符合相關規定而無法提供多元職越訓練內涵，均造成產業類科辦理類別的限縮，影響學生接受職業訓練及就業選擇機會」。

教育部政次姚立德承諾改善，將立即檢討、把該做的事情補上，未來各校有實習機構將與勞動部密切合作，如果過去有不良勞檢紀錄，將成為黑名單剔除。他也坦言，教育部還有很多要改進的地方，將與勞動部密切合作改善。

(中時)