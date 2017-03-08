慶祝婦女節 新北警局長送女同仁保養品

警察局長胡木源親自到各辦公室贈送女性同仁保養品。（王揚傑翻攝）

今天是38婦女節，新北市警察局局長胡木源提前在昨（7）日上午親自到警察局各科、室、中心向各位女性同仁致意，祝福她們婦女節快樂，為了感謝女性員工在工作崗位上的付出及體諒他們多重角色的辛勞，特別邀同新北警義警大隊長鄭誼宏，贈送給每位女性員工保養品，希望他們在擾嚷的生活中，也有小確幸的保養時刻，由此保養美麗凍齡的外貌、也保養被蒙塵的心，讓他們可以更堅持、努力、自信、快樂的迎向接踵而來的挑戰。

胡木源表示，女性員工的表現已不輸給男性，在某些事情上的適合性、配合性及完成度上，女性員工甚至超越男性員工。看到女性員工豐碩的成果，都是我們樂意見到的，所以我們更需重視每一位女性員工的需求與權利，讓他們可以無後顧之憂的發揮自己的能力。也希望男性同仁們對於女性員工，可以多些體諒、多些支持；回到家也記得感謝家中女眷的辛勞，讓他們覺得是受到珍視的。

(中時)